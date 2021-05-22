台灣本土確診個案自15日首度破百後，已連續7天達3位數，國人憂心忡忡疫情何時能止？基隆市長林右昌深夜在臉書喊話，呼籲民眾為了讓第一線的醫護人員有更多量能救治重症患者，「在家宅兩天，下周台灣會更好！」

林右昌指出，根據現有文獻，COVID-19重症比例低，治癒並不難；難在有限的醫療資源能不能優先搶救重症患者。他表示，正因為如此，所以在篩檢上必須搶時間，盡快找到那些最有可能染疫的個案，斷絕其繼續傳播。

基隆開設4處篩檢站，林右昌呼籲，若有涉足高風險區域提醒、有接觸史或疑似症狀者請和衛生局聯繫；如果沒有，就先做好自身防疫工作。國難當前，「這是需要人人投入、團結一心的時刻！」

今、明兩天是全台防疫警戒升至第三級後的第一個周末，林右昌建議「在家宅兩天」，周末不出門，就是民眾對醫護人員最好的報答，也是最溫柔的守護，希望下星期的台灣會更好。

(中時新聞網)