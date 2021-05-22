全國進入第三級疫情警戒，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，苗栗警方21日在苗栗市查獲一處民宅內，有4人打象棋賭博、2人觀看共有6人群聚的案件，依違反傳染病防治法，函送衛生局裁罰。

苗栗縣察局苗栗分局北苗派出所所長劉浩廷率警員徐志輝、蕭仲閔、王亭云，21日下午3時35分擔服巡邏勤務時，前往苗栗市安巧公園宣導防疫規定，一旁民眾隨即向警方檢舉，附近有處民宅內疑似有民眾違反防疫規定，在室內聚集5人以上從事象棋賭博。

警方前往該處查處，發現該處民宅大門未掩，從外處明顯可見屋內確有多人群聚打牌，遂喝令現場6名男女停止任何動作，隨後查明係李姓女子等4人聚集在民宅從事象棋賭博，羅姓屋主及徐姓男子在旁觀。

警方認此6人群聚屋內已明確違反傳染病防治法第37條第1項第1款規定，蒐證後函請苗栗縣衛生局依傳染病防治法裁罰，將可裁處6萬元至30萬元罰鍰。另李姓女子等4人賭博情事，依違反社會秩序維護法第84條偵辦。

目前全國進入第三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心公告5月19日至28日各項管制措施，包括民眾外出時必須全程佩戴口罩、室內及室外管制集會人數規定等。苗栗分局長楊贊鈞提醒鄉親，疫情期間避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，確實遵守室內與室外集會人數管制規定，保護自己也是保護他人，共同落實防疫工作，維護安全的社區生活。

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(中時 )