台灣科技大學教授陳致曉長期投入社會運動，時常發表針砭政府言論，近期卻遭匿名黑函檢舉，教育部行文台科大召開教評會，討論是否解聘，引發關注。前立委蔡正元就指出，台科大是一所很棒的大學，而陳致曉教授因為批評蔡政府而受到遭解聘的威脅，實在相當不合理。

針對自己恐遭解聘的狀況，陳致曉批教育部沒有判斷力，「再問蘇貞昌與潘文忠：大學教師批評政府，是否應予解聘？」並提到立委陳椒華因看到他的臉書文，20日中午致電教育部，教育部則回稱：「教育部接獲檢舉，僅是轉發函台科大，並未要求台科大『召開教評會』調查」，他認為，這很明顯是卸責與模糊焦點的回應。

對此，蔡正元21日晚間指出，大學教授什麼時候開始不准批評蔡英文政府了，這應該是民進黨政府的新規定，更狠酸蔡政府乾脆未來修憲時多加一條「大學教授不得批評政府」，以絕後患。

蔡正元更諷刺表示，「其實陳致曉教授很笨」，直言若能把蔡英文政府捧上天，陳致曉不但不會被解聘，「還可能像范雲一樣，被封去當不分區立委！」

針對陳致曉的說法，台科大回應表示，校方收到教育部函文請學校依相關規定查處，無針對陳教授針砭政府言論調查，是否為不適任教師將根據相關法令及大學校內規章。

(中時新聞網)