氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，25日至31日「梅雨季滯留鋒」已從華中調整至台灣附近，仍呈現南北徘徊的特性，多雨型態逐漸成形；「劇烈天氣」的激發，則視其「熱力不穩定」及「動力不穩定」的程度而定。而期間降雨並非連續不停，當「滯留鋒」北移或南下離台灣太遠時，也會出現相對的空檔。對目前極度缺水的水庫而言，這波降雨「解渴」可期；「紓旱」則需6月仍有持續的大量降水，但已超過預報極限。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明2天「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率。各地高溫炎熱，要注意防曬、防中暑；24日「滯留鋒」接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

吳德榮說，25、26日「滯留鋒」抵達，各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢；下27、28日「滯留鋒」減弱北移，相對空檔，但大氣仍不穩定；29日至31日「滯留鋒」再增強，並南下重返台灣，各地再轉有陣雨或雷雨，模擬雨量則更勝上波；要特別注意「劇烈天氣」及大量降雨的發生的機率。由於愈接近期末的模擬，理論上「不確定性」也愈大，故不排除模式仍將繼續修正，應持續觀察。

(中時 )