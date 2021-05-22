萬華遭轟空氣都病毒！ 柯文哲籲不要汙名化 打氣暖喊：萬華加油

新冠疫情持續延燒，北市因新增本土確診病例多源於萬華茶室風暴，市長柯文哲昨(21日)被問到「萬華被嘲諷連空氣都存在病毒」時，表示這都是我們同胞，絕對不要汙名化，萬華加油。此話一出，引起不少網友替萬華人加油。但也許多人再次點名「范雲」，批「這是污雲、走鐘3+11製造出來的」。

柯文哲21日下午在北市疫情記者會中表示，每一個人都是我們的同胞，沒有人會想被感染到，所以我們還是要有個態度，即：這都是我們的同胞，應該互相幫忙撐過這個難關，所以絕對不要汙名化的作法。他也不忘向萬華打氣，「萬華加油！」這段直播畫面曝光後，有網友在影片底下留言，認為是中央防疫破口出問題，大家請別怪萬華人，還有人質疑「奇怪呢，為什麼沒有人在怪中央， 只會怪各縣市首長？」

但「范雲」也再度被許多網友點名。除《中時新聞網》直播新聞下方外，也有不少網友在《yahoo新聞》此則新聞下留言直言，「艋舺公園要建一個時中+范雲變種病毒紀錄碑」、「要追究源頭好嗎，政府沒管制好，平安日子過久了就鬆懈了，疫苗早就該買，不要政治操作，政治比人民生命重要是嗎民進黨」、「奉勸1450別再帶風向，好好做為良善百姓，共同防疫」。

另外，目前疫苗也是各界關注焦點，柯文哲20日也說，台北市醫生、護理師加起來4萬人，其他醫院人員加起來6萬以上跑不掉，現在疫苗不夠，所以要嚴格管制，有確診者的醫院第一優先，其他造冊處理，最近進口的41萬劑疫苗，如果可以的話拜託中央盡快走完流程，要上戰場需要彈藥。

網友留言。(取自中時新聞網yt影片留言)

網友留言。(取自yahoo新聞留言)

(中時新聞網)