大陸青海南部今（22日）凌晨2時4分出縣規模7.4地震，同時中央氣象局也發不遠地有感地震報告，其中可見台灣西部的11個縣市竟然都有感，讓氣象局長鄭明典在臉書發文驚呼不祥！引起網友熱烈討論。

鄭明典今在臉書發文分享，美國地質調查局（USGS）通報，5月22日凌晨2時4分大陸青海南部出現規模7.4地震，深度10公里。讓他驚呼「不祥！」

同一時間，氣象局也發布「遠地有感地震報告」，今天凌晨2時4分在金門縣政府西偏北方 2247.2公里發生芮氏規模7.3地震，地震深度10公里。各地最大震度：苗栗縣1級、新竹縣1級、新竹市1級、台中市1級、桃園市1級、彰化縣1級、新北市1級、雲林縣1級、台南市 1級、南投縣1級、高雄市1級。

貼文引起網友熱議，「好可怕，先雲南又青海，希望台灣地殼要乖啊」、「希望沒重大傷亡」、「天啊！願平安」、「應該沒有人傷亡吧？願平安」。

(中時新聞網)