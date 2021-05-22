本土疫情升溫，確診案例也突破千例，全台更是進入三級警戒，讓身處第一線的醫護人員疲於奔命，承受的壓力並非外界所能想像，女星大文（郭文頤）透露由於自己的媽媽是護理師，雖讓成長過程備感寂寞，卻也以媽媽的職業為榮，近來看到媽媽壓力更大，自己卻無能為力，唯一能做的就是做好防疫工作，不要讓她擔心。

大文表示自己的媽媽是護理師，工作有絕對壓力和絕對原則，因此常常覺得寂寞，她提到國中的時候，有時候會穿錯衣服去上課，但媽媽無法離開工作崗位，因此就在教室後面站了一整天，但不會覺得痛苦，就算媽媽工作很晚回家，很少吃到媽媽煮的菜也沒關係，因為喜歡堅守著自己工作崗位的媽媽，更從媽媽身上學到做事不僅要全力以赴，還要仔細細心的態度。

由於近來疫情升溫，讓處於第一線的媽媽壓力更大，她表示雖然長大了，卻使不上力提供媽媽任何幫助，唯一能做的就是呼籲大家「戴好口罩，沒要事不要出門，好好消毒好好洗手，不是為了誰，而是為了你自己」，接著向全國醫護喊話：「媽媽加油，醫護加油，醫護的家人也加油，只要好好的珍惜自己、注意細節，你也是偉大的戰士」，一篇充滿洋蔥的文章，讓所有人感動不已。

對此，網友也紛紛回應：「所有醫護人員都辛苦了，加油」、「前線醫護加油！真的辛苦你們了，非常感謝，請保護好自己」、「所有醫療人員辛苦了，真的真的真的辛苦了，謝謝有你們站在前面，謝謝你們為了台灣辛苦付出」、「感謝所有醫護人員，你們的辛苦與犧牲奉獻是最偉大的」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)