萬華遭轟空氣都病毒！ 柯文哲籲不要污名化 打氣暖喊：萬華加油

國內疫情嚴峻，北市又以萬華區最為嚴重，網路上不乏對於萬華不友善之指控，有感於此，一名在萬華區土生土長的居酒店老闆娘吐露心聲，眼看萬華成為眾矢之的十分無奈，並表示，萬華是北市對「人」包容度最高的地方，盼望大家能保有同理心。

一間位於萬華的居酒屋老闆娘20日在商家粉絲專頁「家吶子 台式居酒屋 Ka-la̍h-á」發文，娓娓道出萬華疫情爆發後的心情，老闆娘自小在萬華區土生土長，但不知道為什麼，才幾天的時間萬華即淪為眾矢之的，彷彿病毒來自萬華，好像萬華人身上都有病毒般，讓她好無奈。

老闆娘解釋，病毒會自萬華蔓延出去的理由是因為「萬華是台北市最能包容各式各樣人的地方」，老闆娘說，在萬華生活的人在社會中擁有的資源相對少，在這生活能比較自在，萬華地區也有多社工與非營利組織駐點，更有不少在地店家相當關注這類議題，這群人共同向外發揚萬華的好，這次卻被外界套牢負面形象。

老闆娘無奈地說，在病毒面前人人都一樣，萬華區的遊民只是因為沒有家，因而容易被大家欺負與攻擊；也感嘆台灣實在不缺「找人怪罪」，希望大家能多些同理心也少些恐慌。

老闆娘也說，因應疫情居酒屋這幾日都未營業，但她徹徹底底感受到萬華的溫暖，在臉書社團上到處都可以看到網友在募集資源，協助發送給各地的弱勢團體與醫療資源，大喊著，「我愛萬華，我是萬華人，我超驕傲！」

文章曝光後，不少網友看了紛紛寫下鼓勵的留言，「支持你們，萬華加油」、「萬華加油，杜絕帶風向攻擊萬華人」、「人情味的好所在」、「萬華沒有錯，你永遠是我們天龍國不可缺少的一塊拼圖。」

(中時新聞網)