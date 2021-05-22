NBA總裁席爾佛(Adam Silver)本周末在附加賽開打後告訴美媒ESPN，他希望附加賽制度可以永久保留下去！原本這是因應去年例行賽被疫情中斷後復賽、以及本季縮水球季(72場)的產物，但他認為即使在82場正常例行賽季也可以沿用這個優良制度，讓第9名、第10名獲得晉級機會，增加例行賽末段的懸念。

席爾佛說：「過去幾年還沒有疫情的時候，例行賽有很多球員輪休。我們本季減少10場例行賽，但是真正激發出球隊競爭動力的是附加賽，這讓他們開始在乎自己的名次，重點就是在於這個誘因。」往年例行賽後段可能會變成所謂「垃圾時間」，高排名球隊，以及前8名之外戰績已經追不上的球隊，主力球員開始找機會輪休，比賽欠缺競爭性，球迷也懶得關注。

本季湖人跌到第7名讓詹姆斯(LeBron James)驚出一身冷汗，最後還必須在附加賽親自投進致勝三分球來擊退第8名的勇士。詹姆斯痛恨這個制度，但球迷看到精采絕倫的比賽。

席爾佛同意這個制度對於第7名最不公平：「我能理解身為第7名的感覺，打了這麼長的球季，但有可能輸掉附加賽而被踢出季後賽。」「例如你身為第7名，戰績大幅超越第8名，卻因連輸兩場而沒進季後賽，好像很不公平。」這方面或許還有調整的空間，像是上季規定跟第8名勝場差4場以內的第9名才能參加。

(中時新聞網)