Shut the f*ck up you click bait, ambulance chasing, dirt bag piece of sh*t. No one has told you this because this is not reality. Go find someone’s assistant to text abt an MRI or some other human calamity you want to be 1st on. We are good over here. https://t.co/ER5iAkk0J8 — Bernard Lee (@BernieoLee) May 21, 2021

就在季後賽首輪率先開打的公鹿與熱火系列戰前夕，《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日在節目中爆料，熱火當家球星吉米巴特勒曾在教練團私下爆發非常激烈的衝突，擺明又搞內訌，沒想到巴特勒經紀人伯納德李隨即轉推痛罵查拉尼亞是「垃圾」！

「你他X的閉嘴，你根本是個垃圾，完全沒有人告訴過你這件事，因為這並非事實，」伯納德李表示，「繼續去找其他球員的助理，去發一些關於核磁共振(MRI)檢查結果，或是去報導一些你想發負面新聞的人吧，我們在這裡過得很好。」

畢竟以查拉尼亞的爆料權威性來說，故意去爆吉米巴特勒的負面消息，也沒什麼額外好處，反而是巴特勒過去堪稱聲名狼藉，無論是待在公牛、灰狼等隊，都曾傳出跟教練團不合的負面報導，假如說在熱火也有類似情況，其實並不意外。

況且本季公鹿遭遇熱火取得2勝1敗上風，其中去年12月30日在邁阿密的交手，公鹿更以144比97痛宰當時少了吉米巴特勒的熱火，外界也比較看好公鹿闖過首輪，甚至《TNT》球評巴特勒認為公鹿有機會拿下東區冠軍，接下來就看實際戰況怎樣了。

(中時 )