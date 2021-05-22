就在季後賽首輪率先開打的公鹿與熱火系列戰前夕，《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日在節目中爆料，熱火當家球星吉米巴特勒曾在教練團私下爆發非常激烈的衝突，擺明又搞內訌，沒想到巴特勒經紀人伯納德李隨即轉推痛罵查拉尼亞是「垃圾」！

「你他X的閉嘴，你根本是個垃圾，完全沒有人告訴過你這件事，因為這並非事實，」伯納德李表示，「繼續去找其他球員的助理，去發一些關於核磁共振(MRI)檢查結果，或是去報導一些你想發負面新聞的人吧，我們在這裡過得很好。」

畢竟以查拉尼亞的爆料權威性來說，故意去爆吉米巴特勒的負面消息，也沒什麼額外好處，反而是巴特勒過去堪稱聲名狼藉，無論是待在公牛、灰狼等隊，都曾傳出跟教練團不合的負面報導，假如說在熱火也有類似情況，其實並不意外。

況且本季公鹿遭遇熱火取得2勝1敗上風，其中去年12月30日在邁阿密的交手，公鹿更以144比97痛宰當時少了吉米巴特勒的熱火，外界也比較看好公鹿闖過首輪，甚至《TNT》球評巴特勒認為公鹿有機會拿下東區冠軍，接下來就看實際戰況怎樣了。

NBA》追夢爆粗自嘲像條狗 接著拒訪轉頭走人
NBA》賈奈特名人堂致詞噴垃圾話 狂酸仇人不留情

(中時 )

#NBA #熱火 #公鹿 #巴特勒 #查拉尼亞