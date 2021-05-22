台灣本土連環爆，南投縣和屏東縣昨破功，根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，我國累計1902例本土個案，其中以新北市902例本土個案最多，而台灣本島僅存4縣市沒有出縣本土確診病例，其中西半部只剩下嘉義縣和嘉義市死守淨土。

根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年共累計1926例本土個案，其中新北市902人最多、接著依序是台北市739人、桃園市108人、彰化縣69人、基隆市32人、宜蘭縣31人、台中市16人、高雄市16人、新竹市3人、雲林縣3人、新竹縣2人、台南市2人、南投縣1人、屏東縣1人、苗栗縣1人。

原本沒有本土確診案例的南投縣和屏東縣昨天破功，台灣目前還維持零本土好成績的縣市只剩7個，分別為嘉義市、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣和澎湖縣，其中台灣西半部只剩下嘉義縣市還死守著淨土，其餘縣市皆已淪陷。

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增312例確診，其中有170名男性、142名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，居住縣市以新北市144例最多（板橋區37例最多），其次為台北市127例（萬華區60例最多），桃園市13例、基隆市9例、台中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。

本土確診個案中，與萬華活動史相關的有107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

(中時新聞網)