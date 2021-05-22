確診女傳吐血路倒 里長駁斥:家中隔離不適送醫@中天新聞 20210522

外傳台北市士林區承德路四段某巷口，20日有一名確診女子吐血倒地送醫，嚇壞鄰里。對此，該地區里長楊小莉出面回應，根本就沒有吐血，是意識清楚將她從家中接出，希望民眾不要亂傳假消息。

昨日有媒體報導指出，北市士林區劍潭一處，有民眾20日目擊一名女子突然吐血倒地，接著就有救護車來將其接走，疑似是確診新冠肺炎，消息一出震驚鄰里，引發人心惶惶。

對此，該里里長楊小莉表示，根本就沒有吐血一事！楊小莉說，該名送醫女子平時在萬華區卡拉OK店上班，因身體不適前往醫院篩檢，日前接獲醫院通知確診，憂心是詐騙，因此曾找她幫忙詢問。

楊小莉說，她替該名女子求證後，確認是真的確診，也有與該名女子達成共識，在醫院來接送前乖乖待在家中，沒想到，突然接到該女的電話指稱身體不舒服，她才趕快通報里幹事與警方，並派出救護車將其送醫治療。

楊小莉強調，該名女子是意識清楚走上救護車，絕無外傳吐血一事，僅有嘴角掛血；楊說，送醫確診者的過程都有做好隔離措施，盼請民眾不要亂傳假消息，造成恐慌。

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(中時新聞網)