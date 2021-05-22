桃園市長鄭文燦21日以避免群聚打球為由，大動作拆除市區內358個籃框，引起網友熱議，但有網友傻眼表示，新北、台北市長因為疫情忙得焦頭爛額，檢疫、隔離、方艙、醫護，蠟燭多頭燒，卻還要被綠營人士痛罵防疫不利，直言這群人到底是哪來的臉亂罵人？

鄭文燦昨(21)日大動作拆除市內358個籃框，認為許多青少年打球時沒有戴口罩，多是近距離接觸，又因劇烈運動、口沫橫飛，擔憂容易引起群聚，為了避免青少年群聚，指示體育局、養工處和各區公所，將所有籃框拆下，避免青少年群聚。

這個做法引發討論，而高雄、新竹也有類似做法，還有媒體以「霸氣封印籃框」為重點予以肯定，結果也引來許多網友熱議、且多半感覺傻眼。有網友直呼，現在雙北市為了防疫忙得焦頭爛額，檢疫、隔離、方艙、醫護，蠟燭多頭燒，綠營人士永遠不會滿意，但當他們家的市長做了多麼雞毛蒜皮的小事，卻可以大大肯定，「這群人到底是哪來的臉罵柯文哲以及侯友宜？」

對此，就有網友回文表示「為了作秀群聚真的好笑」、「提著籃框接受媒體採訪，看那畫面我都笑了」、「防疫防到拆籃框，那聚在一起打躲避球呢要拆什麼？」

疫情嚴峻綠營忙「拉柯打侯」？ 柯文哲霸氣嗆：要修理我以後再來／侯友宜籲團結：國難期間不分你我

(中時新聞網)