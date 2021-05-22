才剛宣告本季重返NBA夢碎的林書豪，日前上到播客節目談到自己在2014-15年球季加盟湖人，卻跟「小飛俠」布萊恩多次爆發激烈爭吵，甚至弄到兩人長達4個月都不說話的尷尬處境，別忘了當年布萊恩還曾罵過豪哥防守跟衛生紙一樣軟。

「布萊恩當時剛從傷痛復出，卻又經歷一些傷病，雖然當時他已經35歲，心態卻跟25歲一樣，」林書豪回憶當年場景表示，「他只想跟全世界證明，因為大家都說他不可能從腳跟嚴重傷勢當中成功復出，所以他想要證明的心態很迫切。」

「當年很多場比賽，布萊恩一場可以出手45次，讓我們其他人都沒法投籃，事實上他的身體已經達不到對自己的要求，也讓我和其他隊友對他有著不同看法，」林書豪說，「我記得我會直接跟他溝通，半夜三、四點互傳簡訊激烈爭吵或討論。」

「我們彼此之間甚至到了嗆明地步，我告訴他，你是布萊恩，我是來跟你學習的，如果你跟我講話像個男人一樣尊重我，而不是像個男孩，你說什麼我都沒意見，」林書豪說，「布萊恩總會回我，每個人都說了他要他們說的話，你竟然敢頂撞我。」

不過最後兩人還是鬧翻了，「我們經常這樣來回爭執，最後我受夠了，這也是我為何在場上曾用手勢要他退下的原因，我不想再那樣打球了，接著我們在球季最後4個月始終沒講過話。」豪哥2015年夏天也跳槽黃蜂，留下待在湖人難堪的21勝61敗戰績。

(中時 )