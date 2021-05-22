【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月21日下午接到台北市聯合醫院詹景全主任的訊息，傳了照片來分享，讓我好生感動！

他親自帶隊去幫台北市警察局保安大隊同仁打AZ疫苗，「今天65人，明天還有12人，團進團出！」

上週萬華阿公店確診爆量後，開始設了快篩站，天天破表的確診令人怵目驚心。很多員警、警眷都給我傳訊息：「我們都沒有打疫苗，是準備去送死？」「我老公萬一染疫，怎麼辦？」「因和平、中興醫院設快篩站，已有多起確診案例，請同仁先不要前往施打，等後分局後續通知！」「我在高危險的區域內上班（無可奈何），沒有疫苗打，怕怕的」

我將這些訊息傳給警政署，請他們向兼任防疫中心的副指揮官陳宗彥政次反映，疫苗再怎麼不足，也要要求讓熱區的萬華分局同仁先打。

星期天上午萬華分局同仁就被專案安排集體先打疫苗，全分局505人中有430人施打，其他75位是因為懷孕、體質、健康問題無法施打。萬華分局的85%接種一劑疫苗率，成為全國警察唯一的特例。

因為在抗疫之戰伊始，警消從來就沒有辦法置身事外，從過去對於居家隔離、檢疫者的控管，到現在全國各地讓警察四出追失聯的確診者、抓違規營業、不戴口罩者，到快篩點的秩序維持，那一樣不需要警察？

而這次萬華阿公店有不少坐檯者是新住民或失聯移工，移民署的同仁一樣曝險。

可是依據指揮中心的統計，截至5月20日晚上為止：全國警察共計7萬8,181人，共計3215人接種第1劑疫苗，接種率4.11%。消防署登記施打11,010人，已施打3,075 人 接種率27.93%。

移民署人數2819人（含技工及工友），經核定公費施打疫苗人數計887人，目前已施打AZ疫苗人數為154人，接種率17.1%。而駐守在國境線上的航警局共計2126人，共計225人接種第1劑疫苗，接種率10.58%。

防疫最前線的執法同仁需要更周全的保護保障：除了應該要有的安全裝備，還應該優先給他們施打疫苗，同時，在紓困特別預算上請警政署、移民署、消防署，應該要為同仁編列防疫津貼，內政部別失職了！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)