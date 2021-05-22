【愛傳媒黃珊珊專欄】最近每天半夜沒辦法睡好，因為不知道當天快篩與確診個案的數量會不會超過我們開設的加強版防疫專責旅館，很多人每天都睡不好，像是聯合醫院負責後勤的黃遵誠副總院長，另一位是觀傳局長劉奕霆還有我，他們有時應該不太想接到我的電話，但又不敢不接，因為第二天我們還要一起面對新增一百多例確診及數十例快篩陽性的挑戰。

快篩不難，篩出陽性患者的安置問題才是難題，既然快篩陽性，台北市從5月14號開始就城市安心檢疫所及醫護人員進駐的加強版防疫專責旅館，專門收治快篩陽性的民眾，到今天為止已經收了562位，發揮了很大的功效。

可是，每天上百例的新增確診陽性(各醫院之前檢查PCR的確診患者)，再加上每天快篩出來的陽性患者，一兩百位的安置問題，成了我們每天晚上十二點都還在討論的難題。

中央提供集中檢疫所空間給地方，但速度遠不及每天確診陽性與快篩陽性的數量，所以我們還是每天繼續「找房間」。

謝謝半夜三更還配合我們的防疫旅館的工作人員，還有辛苦的關懷天使醫護同仁，因為有你們，台北才能做到。

我們會繼續努力找房間，也謝謝所有同意徵用的旅館主人與員工們，大家一起努力保護這些陽性患者，才能真正減少社區繼續感染的風險，切斷傳染鏈！

向防疫旅館致敬，向兩位阿信致敬，我是阿信三號，我們會盡全力防堵疫情擴散！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)