台灣桌球好手江宏傑與日本桌球天后福原愛結婚4年，今年3月初爆出婚變，昨(21日)江宏傑難得在IG開直播，近距離貼近粉絲，過程中他表演幫球拍換膠皮，被粉絲虧意外的正經，有網友趁機留言問他關於福原愛的事，江宏傑則低調當沒看到，沒做回應。

江宏傑與福原愛育有一女一子，本來給人幸福家庭形象，未料今年初福原愛為奧運回到日本後，婚變傳言就不斷湧出，先是福原愛摘了婚戒，上節目稱有意回到日本生活，讓江宏傑措手不及回應會再開會討論，福原愛隨即被爆和高帥男同遊橫濱，甚至在知道高帥男已有家室後崩潰，友人透露福原愛本來有意與對方認真發展，這一切都讓本來有意挽回家庭的江宏傑心死，終於主動遞狀訴請離婚。

江宏傑、福原愛4年婚變。（圖／中時資料照片）

由於婚變，江宏傑一度傳出暴瘦憔悴，昨現身直播看來精神奕奕，應是心情恢復不少，談到最近因疫情每個人都在家中隔離，江宏傑也表示最近生活就是陪伴小孩，教一雙兒女學做蛋糕，也會身兼老師念繪本給小孩聽，後來他問網友有沒有想問他的事？並請節目裡的隊友「手下留情」，「你們知道我太多事」，有人發文問跟福原愛相關問題，江宏傑沒正面回答。

王家梁被爆料「很快有小孩」。（圖／翻攝自chialiangwang IG）

江宏傑在直播中還專業表演幫球拍換皮，邊換邊唱〈Baby Shark〉，卻慘被剛向許維恩求婚成功的王家梁猛嗆：「到底誰要看你深夜貼桌球皮啦！」據《ETtoday星光雲》報導，王家梁也好奇問唱〈Baby Shark〉是不是一定要配上手勢？郭彥均秒虧他沒小孩不會懂，廖允杰下秒爆料：「你很快就有（小孩）了啦！」王家梁則笑說會讓孩子從小看健身影片、舉啞鈴，「一出來就八塊肌」，引來網友質疑王家梁、許維恩是雙喜臨門，但經紀人澄清女方還沒懷孕。

(中時新聞網)