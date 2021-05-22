台灣本土染疫連7天都超過百例，中央流行疫情指揮中心19日宣布，全國進入防疫警戒第三級，民眾只要外出就必須戴口罩，但仍有不少民眾無視防疫規定，在公園、戶外打籃球與聊天，高雄市府為了避免群聚增加染疫風險，索性使出「大絕招」，直接把公園的籃框「封印」，讓想偷跑去打球的人因為「無籃可投」，畫面曝光後引發網友熱議。

高雄市議員康裕成20日晚間在臉書貼出照片，指三民公園籃球場的籃框已經直接封起來，「其邁市長還真其邁ㄟ，團結防疫請忍耐！」照片中可見，籃框如同命案現場，被黃色封鎖線重重包覆。

照片被轉貼到不少臉書社團，許多高雄網友紛紛留言，「真正的超前部署」、「忍2個星期 ，不用以後忍更久」、「其邁用霸氣保護高雄人」、「教練...我想打籃球」、「我以高雄為榮」、「在高雄連籃框都得戴口罩，看誰外出還敢不戴！」。

由於三級警戒期間仍見有人不戴口罩群聚聊天，各縣市政府也陸續將群聚的公共場所「封鎖」，就有1名網友20日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張公園涼亭被「封印」的照片，並笑說：「地方里長送給阿公阿嬤的禮物」，還不忘調侃：「小鎮的八卦也同時停止了」。

照片可見，涼亭除了被里長以黃色警戒線纏繞，還加裝鐵絲網完美「封印」了涼亭，阻絕居民有群聚的機會。

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(中時新聞網)