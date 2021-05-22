台灣疫情升溫，全國升級至3級警戒，外出都必須要戴口罩，否則恐會被開罰，不過高雄市一名男子投訴媒體，指自己在營業場所的家中吃東西沒戴口罩，竟因此遭警察與衛生人員敲門開單，質疑執法過當；衛生局澄清，舉發單上將寫上沈男的陳述，事後再依違規程度開罰。

根據沈男向媒體投訴表示，自己家中一樓是鑰匙行，昨日下午3時並無開門營業，他在一樓吃東西、看電視，一名警察與衛生所人員稽查經過，敲門請他開門，他原本以為對方是要來宣傳戴口罩，想不到衛生所人員卻直接開舉發單，稱他在「營業場所未戴口罩」，讓他當場傻眼。

沈男透露，當下他詢問衛生所人員「店家沒營業也要開單嗎？」結果對方僅回答「不行」，強調只要在營業場所就必須戴口罩，若要吃東西只能在別人看不到的地方或非營業場所，沈男事後撥打舉發單上的投訴電話，但沒人接聽，求助無門決定投訴媒體。

衛生局表示，高市府規定在營業場所內必須要全程戴口罩，而目前無法得知當時現場狀況，有請衛生單位人員將對方陳述的內容寫在舉發單上，後續裁量後再依違規程度開罰。

旗山分局則強調，有關本案執法，未戴口罩違反規定部分，是由衛生所人員認定並製單舉發，員警在場僅執行相關人員的安全維護任務。

(中時 )