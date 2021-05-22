22日全國防疫會議會後記者會

台灣本土疫情嚴峻，昨(21日)再增312例本土病例，引發民眾擔憂，而這兩天又逢周末假日，讓蔡政府上下、地方首長與指揮中心昨天都疾呼：周六日請待在家。指揮中心今(22日)仍與各縣市政府舉行「全國防疫會議」，議題聚焦高風險縣市防疫，並由副指揮官陳宗彥於9時30分對外說明最新狀況。

酒精是防疫重要物資，陳宗彥說，五月到至今銷售170萬瓶，目前庫存有112萬瓶，這些已經請物流業者在這幾天加班配送，下周台酒加上五家民營酒廠一起排定生產150萬瓶，而目前庫存的112萬瓶，這兩天物流業者都加速舖貨到賣場，大家也不要擠，這些周一應該都會到各賣場，請大家依序購買，家裡還有也不用急著出門購買。

陳宗彥在記者會中先呼籲大家盡量待在家中，沒必要的話不要外出，外出務必戴口罩，勤洗手，並指出和地方縣市溝通後，有以下幾點措施，第一，各縣市疫情狀況傳出，為加速疫調，有利於匡列精確跟即時，所以已經完成一套疫調輔助系統，提供給政府做疫調使用，

陳宗彥說，第二，加強行防疫旅館設置，為紓解醫療院所壓力，相關編組會比照集中檢疫場所設立，請地方政府做積極準備；第三，有關街友部分，請社會局發送口罩，適時關注安排採檢。他提到，這幾天中央地方通力合作，目前防疫旅館全台總數19174間，接下來會達到20569間。

依指揮中心資料，21日新增的312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多(以板橋區37例為多)，其次為台北市127例(以萬華區60例為多)。

(中時新聞網)