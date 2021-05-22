台灣本土疫情大爆發，雙北市進入三級警戒，也讓接種疫苗的意願提高，甚至有些醫院已出現搶打熱潮，這讓台灣疫苗不足問題再度浮上檯面，對此，美國政界也紛紛表態支持台灣取得疫苗，但是至今國人仍未見到美國實質提供、出售疫苗給台灣，這讓網友傻眼，直呼美國是在玩兩年前民進黨對香港的那套「關心，但不介入」嗎？

本土疫情升溫，台灣對疫苗需求急迫，美國衛生部部長貝塞拉（Xavier Becerra）與陳時中近日舉行視訊會議，美國衛生部全球事務辦公室昨(21)日發佈推文表示：「很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題。美國支持台灣獲取疫苗，肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻，並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

儘管美國稱「支持台灣取得疫苗」，但是國人卻仍未見有疫苗出售台灣，台北市長柯文哲日前也忍不住批，美國至今半支疫苗也沒賣給台灣。因此，許多網友相當疑惑，直言美國這種說一套、做一套的作法，根本就是在複製兩年前香港反送中運動時，蔡政府的「關心不介入」，說的這些話都只不過是大內宣、大外宣罷了。

網友討論。(翻攝自PTT)

該議題引發網友討論，表示「美豬吃太少了」、「不想得罪隔壁」、「因為台灣都不肯乖乖吃萊豬，美國還蠻記恨的」、「你也不想想，去年有多少人在攻擊登登」、「美國爸爸可以強迫你買萊豬，沒法要求自己賣疫苗」、「美國這樣耍沒關係，中央買單地方可不會」、「你的好朋友嘴巴一直說要借你錢，可是怎麼一直收不到錢的概念」。

台今進40萬疫苗 柯文哲忍不住開嗆中央：美國沒賣任何一支給台灣！

(中時新聞網)