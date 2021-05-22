檸檬富含維生素C及檸檬酸等營養素，被認為是養生的好食材，而藉由檸檬調整體質也是民眾愛好的話題。網路上盛傳，以稀釋後的檸檬汁或以檸檬切片泡水後飲用，可以調整酸性體質，讓人體變成鹼性體質，有預防癌症和許多慢性疾病的好處，這是真的嗎？

實際上，人體血液的酸鹼值是恆定的，並不會因為喝了檸檬水而有所改變，檸檬水能改變體質的說法並沒有科學依據。事實上，所謂的「酸鹼體質」並沒有科學根據，發明這項理論的Robert O. Young更因此被美國聖地牙哥法院判決罰款，理由是詐欺。

一般正常人的血液酸鹼值維持在弱鹼性範圍之內( pH 7.35- 7.45 )，且受到許多生理機制的調控，例如：呼吸、腎臟排泄與血液蛋白質緩衝等，我們的血液酸鹼值並不會因為攝取了酸性或鹼性食物而有所改變，因此喝檸檬水可以調整體質的說法，是不正確的。

過去有些許研究認為，「鹼性飲食」可以減少許多疾病風險，但其主因可能與食物的「酸鹼性」無太大關聯，而是因為所謂的「鹼性飲食」通常包含了大量的蔬菜、水果、全穀雜糧類等食物，並減少了紅肉的攝取量。

這樣的飲食內容，可以提供豐富的膳食纖維、微量營養素與植化素，較符合營養均衡的概念，也因此採用這樣的飲食模式對健康較有益處，而非「鹼性」食物所帶來的影響。檸檬和檸檬皮含有豐富的維生素C、類黃酮等營養素，確實是健康的食物，但提醒民眾不要再被傳言誤導，檸檬水實際上並沒有改變體質的功效，適度飲用即可！

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(中時新聞網)