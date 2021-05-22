面對新冠肺炎持續在全球各地發威，《紐約時報》針對大流行期間常見的疑惑，整理8大防疫關鍵；包括病毒是否會附著在衣服與毛髮、新冠病毒症狀、戶外活動是否增加風險、為何要保持社交距離、有抗體是否會免疫等關鍵項目。

※ 病毒是否藏於衣服與毛髮中

可能會也可能不會。如果有保持社交距離，且只是短時間、偶爾前往賣場或藥房，則返家時無須換衣服或洗澡；但應謹記，進家門後第一件事是洗手。換言之，如果維持社交距離與勤洗手，無須過度擔心。

※ 新冠病毒的症狀為何

一開始，新冠肺炎主要為呼吸道疾病。患者出現發燒、發冷、虛弱、疲倦、咳嗽等症狀；當然，部分人士為無症狀感染者。至於重症患者，則出現肺炎、急性呼吸窘迫症候群，而需要氧氣輸送。

不過，臨床上已發現新冠肺炎的更多症狀。2021年4月，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將喉嚨痛、發燒、發冷與肌肉痠痛加入早期症狀清單。此外，患者通常還會出現腸胃道不適、腹瀉、噁心、嗅覺與味覺大幅下降。在部分年輕族群，則在手指與腳趾出現紅色與紫色病變，還伴隨著痛感。

※戶外感染風險是否較高

理論上戶外感染風險較低，因為病毒與飛沫會為風所吹散，而陽光可殺死部分細菌；萊斯特大學病理學家湯博士(Julian W. Tang）認為，相較於在密閉環境，開放空間可稀釋病毒量並避免吸入。但切記要配戴口罩、保持社交距離。

※為何維持社交距離有助防疫

冠狀病毒主要透過口鼻飛沫傳染；特別是咳嗽或打噴嚏時，飛沫最遠可達6英呎(約182.88公分)。因此，CDC建議，人與人之間保持6英呎的社交距離。但這不意味著保持6英呎就一定安全。最新研究顯示，打噴嚏時飛沫濺出的距離遠遠超過這個數字。因此，即使維持社交距離，仍須配戴口罩，並盡量維持處在大風的戶外。

※有抗體是否就完全免疫

截至目前，抗體可維持至少數個月。新冠肺炎的感染者，大多會產生對抗感染而生的保護性蛋白，也就是抗體。但令人憂心的是，部分患者出現二次感染新冠肺炎。在這些患者身上，出現較長的感染過程，且數週、甚至數個月後才開始出現傷害。

換言之，抗體在體內能存活2至3個月。哈佛大學米納博士指出，這可能是急性感染消退後的正常現象。但二度感染事可能的，即在首次感染的短時間內再度感染。不過，此時出現比首次感染更嚴重症狀的機率，則非常低。

※無症狀感染是否可能

證據顯示的確如此。根據2020年4月刊載於《自然醫學》上的文獻，在冠狀病毒症狀發作的前兩天，擁有最高的傳染性，且約44%的新確診案例是被無症狀感染者所傳染。世界衛生組織的專家指出，無症狀感染者非常罕見；不過，近日這種說法已被拋棄。

※血型是否影響新冠病毒

根據歐洲科學家的研究，遺傳與新冠病毒引發的疾病之間有很強的統計關聯性。研究指出，A型患者在感染時需要氧氣與呼吸器的可能性增加50%。

※搭乘航空班機時如何自保

如果無法避免飛行，應勤洗手、避免觸摸臉部，可能的話選擇靠窗的位置。研究顯示流感季節中，飛機上最安全的位置是靠窗位。因為靠窗者與潛在的病患接觸的機率較低。

此外，還可以消毒接觸的環境。在清潔雙手後，用消毒紙巾清潔頭枕處、扶手、安全帶扣、遙控器、螢幕、座椅靠背與托盤處。不過，如果是軟墊座椅，使用濕抹布不但會讓座椅變濕，還會傳播而非殺菌。

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(中時新聞網)