新冠肺炎疫情持續延燒，萬華更因茶藝館群聚感染成為熱區，累積確診已超過200人，居無定所的「街友」也成為箭靶，大眾擔憂遊民遷徙潮助長病毒蔓延，對他們避之唯恐不及，而這些「甘苦人」的原有生活空間被病毒占據，只好四處流竄，增添街頭討生活的困難。

據了解，有名男子16日下午倒臥松山慈佑宮前的祈福鐘前，他全身抽搐，更發燒到40度，民眾見狀立刻通報，他被送往忠孝醫院病房醫治，並在17日下午不幸過世。

由於死者身上未發現身分證件，當地里長擔心他是染疫遊民，各大媒體更以「遊民遷徙潮」大篇幅報導，指證歷歷表示是萬華遊民移動到其他區域，病毒更恐隨著他們蔓延，所有箭靶指向街頭求生的「甘苦人」，但街友其實是替疫情蔓延背上沉重黑鍋。

本刊調查發現，該名死者並沒有染疫，他更非遊民，而是松山區當地民眾，當天因身體不適才會倒臥街頭，但大眾對街友的恐懼再度被熊熊點燃，政府單位也不願主動伸出援手，以致街友們連吹冷氣和裝熱水、泡泡麵的地方都沒有。

工人作家林立青在臉書表示，廟宇、圖書館和運動中心因三級警戒而關閉，這些地方對一般人而言是娛樂場所，對街友來說卻是生活重要的場域，他們可以在此躲太陽、看書報、上廁所甚至擦澡清潔，這些地區如今皆被病毒占據，過去能供餐的社福單位也因疫情而暫停，增添討生活的困難。

林立青提到，他有朋友目睹一名年老的女性遊民到垃圾桶撿起一個口罩，戴上後才走入便利商店，買了麵包和水之後迅速離開，此景讓他十分痛苦和無奈，希望大眾在行有餘力之時，也能多關心這些「最弱勢的人」，讓他們在疫情肆虐下也能平安度日。

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(中時新聞網)