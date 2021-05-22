新冠肺炎疫情導致人心惶惶，萬華街友們更成為疫情蔓延的箭靶，台北市議員秦慧珠日前呼籲社會局應緊急安置萬華街友，避免造成更多衛生與治安問題，但台北市社會局主秘林淑娥則表示，如街友願意安置，社會局都會提供空間，但他們自由許久，早已不習慣團體生活，坦承此建議確實「有困難」。

據了解，台北市的街友多數都被列冊在案，全市約有600名街友，主要集中在台北車站和艋舺公園附近，社工們熟知他們的生活習慣和區域，在街頭生活也必須遵守許多「規則」。

而艋舺公園對街友相對友善，還有廁所和盥洗設備，成為許多街友的聚集首選，但公園內紀律森嚴，每個人有固定床位，晚上9點後才能躺下，清晨6點就必須起床，起床後還得整理「床位」，將公園恢復原狀，如今疫情嚴峻，駐衛警還會注意街友是否戴上口罩，即使如此，大眾仍對他們有根深柢固的偏見。

「希望大家不要把所有的錯怪在街友身上。」林淑娥提到，艋舺公園內不只有街友，附近的居民也喜歡來此下棋聊天，許多民眾投訴「街友們」未戴口罩、聚集聊天，但社會局瞭解後，發現未遵守規定者多半是一般民眾，所有的黑鍋卻要由街友們扛。

而松山區日前有民眾發燒倒臥街頭，被當地里長誤認為街友，台北市議員秦慧珠當時呼籲社會局能有安置萬華遊民的方案，以免他們成為防疫缺口，林淑娥則坦承此建議「有困難」。

林淑娥提到，如街友願意，社會局都會提供空間讓他們居住，但安置單位都有各自的規矩和習慣，街友們多半不習慣團體生活和被約束，在沒有造成緊急危難的前提下，實在難以強迫他們改變生活。

而如今許多善心團體的免費供餐因疫情暫停，更有人擔心街友生活空間被病毒占據，林淑娥則表示，其實社會局在萬華區有據點，能提供他們食物和盥洗空間，且「街友們都知道在哪裡」，社工們也會發放防疫物資，目前也沒有街友染疫的消息，期盼社會各界別再認為他們是「防疫缺口」。

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(中時新聞網)