台北市萬華區因茶藝館群聚感染而成為新冠肺炎疫區，許多原本住在艋舺公園的街友因而往周遭區域移動，龍山寺附近成為空城，新北市街頭反而出現許多「新面孔」，新北社工則加強清查，至今已累積查訪300多人，且積極關心街友們的足跡史，避免這些街頭求生的「甘苦人」成為防疫破口。

據了解，艋舺公園過去約有近200名街友聚集，當地民眾也喜歡在此聊天，不論白天黑夜都熱鬧非凡，如今因疫情爆發，過去人潮擾嚷的「盛況」不復見，僅剩少數「原生」遊民還在此駐點，部分人則到其他區域「逃難」。

目前有20多名萬華街友逃難到新北，新北社會局早晚關心，並已將他們列冊管理。（圖／翻攝畫面）

根據統計，目前有20多名街友從萬華來，選擇新北當作「避風港」，新北市社會局已將他們列冊管理，並則結合區公所、警察局和街友外展服務中心，到街友常聚集的公園、車站、騎樓和橋下等地進行清查，量測體溫之外還發放防疫物資包，也積極勸說他們入住中途之家。

新北市社會局表示，目前早晚都會查訪街友，已查訪板橋、三重、新莊和蘆洲等共計313人次，在土城發現一位街友發燒，已立刻將他送醫診治，其餘則未發現異樣。

此外，為因應疫情期間街友安置需求，新北市也在旅館及街友中途機構準備90個床位，如街友測量體溫正常、無相關症狀，可到該中心進行安置。

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(中時新聞網)