新冠肺炎本土確診連七日破百，各大醫院人滿為患，一名自稱是北部某醫院的急診醫師在論壇批踢踢上發文寫下疫情現況，呼籲民眾正視疫情的嚴峻，也提醒現在沒事不要來急診，因為在急診被染疫的風險高到無法想像。

一名網友22日在論壇批踢踢八卦板爆卦，內文指出他是一名在北部某醫院任職的急診醫師，分享疫情之下的急診現況，原PO說，目前的情況是無論就醫民眾是否染疫，只要任何症狀來急診，第一步驟都是做PCR檢測，確認為陰性才能入院。

原PO解釋，PCR檢測結果出爐約需24小時，因人數爆量等待時間拉更長，意即在等待結果出爐的時間中，急診區就如大雜燴，確診者與無確診者均卡在急診共處數小時，更因現有的院內動線無法短時間內調整到能安全區隔所有人，因此急診室非常恐怖。

關於確診者疫調，原PO說，那對於現在的急診醫師來說早已毫無意義，因為他曾遇過獨居者確診，以及以往遇到篩檢出陽性的患者，「真的沒有人會誠實告訴你他去過哪裡。」

原PO也提出四項建議供參考，第一，現在盡量別生病；第二，小病不要來急診；第三，保護好家中長輩；第四，能打疫苗就快去打。原PO也說，「不要一直跟我講辛苦了，你只要待在家不要亂出門，就是對第一線醫護最大的鼓勵，因為我真的不想幫你插管還有接上呼吸器。」

最後原PO也拋出一問，指出目前醫療體系雖不完善，至少重症病患還有足夠的病床與呼吸器，但倘若未來重症患者大增，連加護病房、呼吸器都不夠該怎麼辦？

文章曝光短短一小時就被鄉民推爆，不少人回應，「加油，我會努力照你所講得做」、「自己也保重，stay safe」、「現在最怕的是醫療崩潰了，加油」、「現在沒有生病的本錢了，也請不要再挑疫苗了」、「我覺得你的問的問題非常重要欸，不是看衰，只是有最壞的打算」。

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(中時新聞網)