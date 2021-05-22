大陸女歌手張碧晨和華晨宇過去傳緋聞3年，今年1月兩人閃電認了未婚生女，震撼不少粉絲，兩人宣布之後會在沒有婚姻關係的狀況下共同撫養女兒，對其他問題不再回應，最近網上盛傳張碧晨後悔將「女兒上交豪門」，稱她將孩子交給男方家後，自此探望小孩都要提前申請，張碧晨則透過律師澄清均為不實謠言，揚言提告。

今年初網上盛傳緋聞情侶華晨宇和張碧晨已經當爸媽，華晨宇後來以一句「是的，我們有一個孩子」認了當爸，張碧晨則解釋，兩人2018年曾秘密交往，後來她發現懷孕，在未告知男方的情況下獨自待產生女，但看著小孩一天天長大，才決定跟男方吐露實情，並進一步公開此事。

張碧晨發聲明否認將女兒上交豪門。（圖／翻攝自JTN陳曦律師微博）

近日，張碧晨透過律師陳曦發聲明表示，宣布未婚生女以來，網上不斷謠傳她「攀附豪門」、「插足某製作人家庭」、「被金主包養」等，張碧晨已經多次澄清，但相關謠言仍在傳播，最近抖音上用戶「朱叔」更發影片爆料，指張碧晨「把女兒上交豪門」、「現在開始後悔」、「探望踏進豪門的女兒還要提前申請」、「獲批准才能見面」。

張碧晨聲明駁斥上述說法都是不實、無中生有的謠言，根據法律，散佈者不僅涉及名譽侵權罪，更有可能被告毀謗，律師經過張碧晨授權已啟動司法程序，對相關用戶提起民事訴訟，之後律師會不斷蒐證，若有人繼續散佈謠言也將一併提告舉報，追究法律責任，要求相關人士火速刪文。

(中時新聞網)