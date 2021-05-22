有些人交往多年還未踏入婚姻，畢竟結婚這件事，有時講求時機和衝動，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，白羊座、天秤座、獅子座、射手座今年的結婚運最強，無論是目前單身、或是原本就有伴侶的人，都會動了結婚的念頭，在年底前就會著手規劃，完成人生大事。

▍1.白羊座

你們應該有發現，今年在與人相處的過程中，比往年順利不少。木星進入白羊座的人際宮，單身者能夠擴展人際關係，結識到可靠的異性，快速開始一段戀情，甚至有閃婚的可能。

對於已經有伴侶的白羊座而言，2021年是非常有利於感情穩定發展的一年，呈現出一種歲月靜好的氛圍，非常有可能與另一半攜手進入人生下一段。

▍2.天秤座

木星進入天秤座的愛情宮，有了月老助力，這一年你們能好好體驗愛情的甜蜜。單身者一見鍾情的機率非常高，有可能遇到一個與你性格互補的另一半，非常照顧你，你們會自然而然的發展到論及婚嫁的地步。

對於已經有了另一半的天秤座，隨著年紀的增長和物質條件的改善，比起簡單的二人世界，你們更渴望穩定的婚姻生活，會在這一年著手規劃未來的藍圖，用婚姻給對方一個終身承諾。

▍3.獅子座

木星進入獅子座的夫妻宮，你們極有可能在這一年踏入婚姻的殿堂。剛開始你可能對這個人還沒有什麼感覺，既不心動也談不上什麼有好感，但經過幾次約會後發現，對方是個越相處越有趣的人，跟他在一起很舒服，那種平淡溫馨的感覺才是你一直在尋找的理想愛情。

對於已經有穩定伴侶的獅子座，你們今年更容易受到外力的因素推動你們結婚的進度，可能是雙方家長的催促，或者是孩子的意外到來，都會是推動你們決定走進婚姻的力量。

▍4.射手座

木星進入射手座的交友宮，對方有可能是你已經認識的老同學、朋友，甚至是某一位前任，再次相遇，你會發現對方能給你超出預期的驚喜，不僅有很多新的共同話題，對於很多事情的看法也一拍即合，讓你產生結婚的衝動。

對於已經有伴侶的射手座而言，你們的想法很簡單，就是兩個人如果合適，結婚生子是非常順其自然的事。只是今年你們會想要嘗試改變，渴望承擔更多的責任，自然而然開始討論結婚事宜。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)