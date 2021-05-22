六房媽一行在7點10分抵達，爐主隨即進行安座，7點半完成。（周麗蘭攝）

少數信徒迎駕。（周麗蘭攝）

入內參拜必須實名制登記或以手機掃QRcode。（周麗蘭攝）

偌大的臨時紅壇因防疫空蕩蕩，一些信徒在場外雙手合十恭拜。（周麗蘭攝）

110年至111年六房媽紅壇在大埤鄉三結村，今早已順利簡化過爐。（周麗蘭攝）

文化部國家重要習俗雲林縣六房媽祖過爐活動今天（22日）早上6點半從土庫股，以最簡單的移駕方式，過爐至大埤鄉三結村五間厝股的下埤頭小爐，時間從14小時縮短為40分鐘，信徒們遵守防疫規範，有少數人接駕，參拜採實名制登記或掃QRcode.

雲林六房媽過爐儀式有百年歷史，去年新冠肺炎疫情爆發，首度讓神像搭車過爐，避免10萬人次信徒隨香。今年原本籌備遶境過爐，卻碰上疫情驟然增溫，12日才臨時決議維持過爐、不遶境，儀式一切簡化。

今年疫情比去年兇猛，六房媽今日過爐儀式比去年更簡化，六房媽組、副駕、四大將搭3輛車，直接發車移駕到大埤鄉三結村下埤頭小爐的臨時紅壇，沒有發炮，只有放鞭炮。

三結村的臨時紅壇少數信徒與工作人員一大早等候迎駕，偌大的紅壇空蕩蕩，六房媽一行在7點10分抵達，爐主隨即進行安座，7點半完成。

入內參拜必須實名制登記或以手機掃QRcode，也有一些信徒在場外雙手合十恭拜，大會不斷廣播呼籲保持社交距離，務必戴口罩。

疫情急遽升溫，仍有熱心民眾準備早點自行取用，多數帶回家食用，但也有少數民眾拉下口罩當場吃。

六房媽祖由縣內5鄉鎮市的5股、34庄頭輪流供奉，每年過爐一次，獲文化部登錄為國家重要習俗。

(中時 )