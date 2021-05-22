台北市萬華區疫情嚴峻，至今已累積299例，市府設下5快篩站努力防堵，平時負責協助後送快篩陽性者的消防分隊，昨傳出有數名人員快篩陽性，第一時間送集中檢疫所隔離，所幸相關接觸者皆為陰性，勤務懸缺則由其他分隊支援。北市府將在下午疫情記者會中說明，包括核酸檢測（PCR）結果、確診人數及感染情況等。

自萬華專案快篩站設立以來，每日都有快篩陽性者須前往集中檢疫所、大型防疫旅館隔離，協助他們搭上防疫巴士的消防弟兄，多為萬華或周邊的分隊，由於勤務本身染疫風險高，消防局要求同仁施打疫苗，加強病毒防護力，同時也協助進行快篩確認身體情況。

據悉，快篩結果出來後，有少數幾名成員呈陽性反應，照北市衛生局標準作業模式，這群人急前往檢疫所隔離，等待PCR結果中，勤務則調派其他分隊支援。據了解，衛生局已匡列數名相關接觸者，快篩結果全為陰性，須自主健康管理但照常出勤。

北市府表示，市長柯文哲將在今日下午15時30分的疫情記者會中，說明消防分隊確診人數、在什麼情況下感染，市府後續如何處理，以及目前人力調度狀況，PCR檢測結果則會在今明2天出爐。

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(中時 )