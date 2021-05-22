以往周休二日總是車輛壅塞的國道五號，出現難得的車流稀疏景象。（坪林交控中心提供／ 胡健森宜蘭傳真）

這個周末是全台進入第三級疫情警戒的第一個周休二日假期，大家有沒有聽話乖乖「宅在家防疫」，透過國道五號（雪山隧道）及蘇花改的車流量監測結果，答案是肯定的！國道五號南下車道今（22）日上午始終保持順暢，車流量比往常少了非常多，蘇花改部分更是出現蘇花改通車以來，周休二日第一天南下車流量最稀疏的狀況。

台灣新冠疫情嚴峻，各級政府及官員紛紛大聲疾呼這個周休二日務必待在家，非必要不要出門，對宜蘭縣及雙北市而言，大家是否有聽話待在家中防疫，從國道五號及蘇花改就可以簡單做出判斷。

坪林交控中心表示，往常周休二日的星期六從清晨6點多就逐漸湧現車潮，7點左右就會出現壅塞現象，但今天南下車道的車流量確實大幅減少，車速始終都能保持在時速7、80公里以上，僅石碇上坡路段等少部分路段亮黃燈號誌，其他路段都是綠燈的交通順暢號誌，雪隧南下的車流量每小時只有840輛，「確實減少非常多！」。

在蘇花改部分就更為明顯，公路總局四區養護工程處交管中心主任陳國正表示，今天到上午9點半左右南下車流量累計只有1000多輛，如果繼續保持這樣的情形，預估到中午也不過2000多輛，一整天最多是3000輛，比以往周休二日星期六南下動輒7、8000輛相比，車流量真的少太多了，更有可能是蘇花改通車以來，周休二日南下車流量最少的一次。

看法不同？中央定調開車內2人以上要戴口罩 柯文哲：這是訴諸常識的判斷

(中時 )