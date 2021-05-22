本土確診案例破千，也讓全國疫情警戒提升至第三級，全國各級學校及公私立幼兒園也紛紛停課，讓許多家長忙著工作之外，還得24小時照顧小孩，分身乏術下直呼要崩潰了，對此，藝人陳艾琳則是分享正向轉念的方法，表示：「很喜歡有多一點時間跟她相處，陪她長大」。

陳艾琳表示近來疫情都待在家，除了有公司的事要煩惱和規劃，還得承擔各項延期和損失，此外還得全天候照顧女兒，她透露煮飯時，女兒在廚房外崩潰大哭，只是要被抱著看自己在幹嘛，近來更是每晚到十一點還不睡，甚至不順她的意，臉就會被出手狂抓，有時甚至會打自己，看到媽媽群組也哀鴻遍野，讓陳艾琳決定調整心態，相信會改變很多事情的發展。

她透露女兒近來表現出需要備調整的舉動，因此開始研讀書籍來了解她情緒，雖然有時跟其他媽媽一樣要崩潰，但也提醒自己別在網路發出相互渲染負面情緒的訊息，學著把近來發生的事，當成人生體驗，體驗到的珍貴經驗，就如同打怪練等升級一樣，更不忘引述老公所言：「解決困難時，發洩情緒是最沒有意義和最沒效率的事情」，更強調累歸累，還是喜歡有多一點時間陪伴女兒長大。

對此，網友也紛紛留言：「原來我並不孤單，育兒很常遇到孩子這樣，我們一起加油」、「目前也是遇到育兒瓶頸，也在想該怎麼做」、「好幾次會被打到很生氣，一直在想辦法改變心態跟思考，還有什麼方式可以教孩子不能這麼用力摸人」。

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(中時新聞網)