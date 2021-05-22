中鋼公司職工福利委員會攜手中國人壽保險公司，於5月20日正式簽訂法定傳染病防疫險團體保單，提供所屬會員在新冠肺炎疫情嚴峻情況下，能給予更多的保障與防護，並開放眷屬與直系親屬自費加保。

中鋼福委會委員有三分之二成員是由中鋼企業工會選任，有關職工福利金條例所定的福利事項，均於該會經由法定程序後辦理，成立迄今興辦諸多福利事項，包括福利餐廳、販賣部、麵包部、社團活動、交通車、休閒旅遊餐飲特約服務、子女教育獎學金，以及完善的團體保險。

這次正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，在中鋼企業工會主導下，由勞方福利委員主動提案，為針對會員萬一確診時，因而產生的住院醫療與出院後居家療養期間，給予日額新台幣2000元的保險給付，並給予保單年度內一次性的關懷保險金3萬元，並提供眷屬自費加保，無形中可以減輕因確診所帶來的負擔，並能安心療養。

主導與推動該案的中鋼企業工會理事長陳春生表示，眼看新冠肺炎疫情日趨嚴峻，尤其近日來確診者激增，全台各地大多數縣市均有確診病例，高雄也無法倖免，中鋼公司是設籍高雄的在地企業，多數員工雖大多集中於高雄地區上班，但尚有包括台北辦事處、以及台中中龍公司員工，也是都具有福委會會員身份，各地均有疫情情況下，企業工會必須為會員未雨綢繆，並提供保障，以備會員萬一不幸確診住院，即可領「關懷保險金」3萬/次，在住院期間與出院後的居家療養也會給予一定的給付，讓會員有所保障並能安心療養。

陳春生強調，有了這層保障，大家都不希望會用到，但相信更能安心在崗位上打拼，對公司而言，更能強化幸福企業的形象，可以說是勞資互蒙其利，所以陳理事長除了感謝全體福利委員的支持同意之外，也特別感謝公司的支持。

中鋼工會表示，新冠肺炎疫情持續延燒，也呼籲全體會員及眷屬們，都應全力配合政府及公司的防疫規定與措施，是義務更是責任，而防疫視同作戰，不得輕忽輕敵，在大家齊力同心防疫及抗疫下，一起安度本波疫情。

(工商 )