22日全國防疫會議會後記者會

台北市萬華區本土疫情嚴峻，平時負責協助後送快篩陽性者的消防分隊，傳出有數名人員快篩陽性。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今上午在全國防疫會議會後記者會中表示，台北市消防局執行防疫專案隊員有5位隊員21日快篩結果呈現陽性，但截至目前未收到最後篩檢結果。

陳宗彥表示，上週疫情嚴峻，消防局各分隊仍執行防疫任務，消防署與各縣市消防局有提升同仁的防護措施，各隊的隔離狀況也依照標準處理，但也要確保救護能量。

陳宗彥指出，消防署有訂定三級疫情警戒的救護應變指引，也經指揮中心檢視過，該指引規範執勤時駕駛艙要開空調由外而內，但不能用再循環的室內模式處理，車窗要打開，後面的醫療艙的車窗也要打開讓空氣流通。

媒體詢問因執行防疫而染疫者是否能依法獲得補助，陳宗彥說，依照特別條例，指揮中心有訂定相關補償作業，公務機關與從事防疫工作者，因公染疫會有相關補償。

被問到萬華居民投書預約中醫看診，但因居住在萬華而被拒絕，陳宗彥表示，這會來了解，過去曾有因旅遊史或職業關係被醫療院所拒絕的案例，指揮中心再次呼籲，就醫是基本權利，醫療院所不該拒絕，疫情嚴峻下，更應彼此體諒、互相關懷，唯有團結一致，才有辦法對抗疫情。

(中時新聞網)