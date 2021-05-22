新冠肺炎疫情升溫，全台進入三級警戒，不少民眾憂心未來出門更加困難，爭相前往賣場搶購民生物資。對此，就有女網友呼籲物資不缺，買夠量就好，並分享「快速購物心法」，避免因為停留、群聚而成為防疫破口。

原PO日前在《我愛全聯-好物老實說》臉書社團PO文指出，隨著本土疫情爆發，民間開始出現搶購民生物資的亂象，「其實這樣不就是另一種群聚嗎？接著看了很多人上傳貨架空蕩蕩的照片，這些人是唯恐天下不亂嗎？」

接著她語重心長的表示，物資不會不足，請留一點給別人購買，「當你看到架上空了，只是因為民眾一窩蜂去搶後，店員忙結帳，沒時間補貨，賣場還要加派一人在門口守著實名制，沒貨的商品，也是要等司機大哥辛苦送來。」

最後她分享快速購物的8大心法，避免民眾在賣場群聚太久，增加感染風險，而成為防疫破口，「1.先列清單、2.賣場門口填妥實聯制、3.進賣場後依清單採買、4.買不到的就算了、5.快速去結帳、6.到家先洗手、7.購物袋噴酒精消毒、8.東西歸位後洗澡」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「買不到不會餓死，群聚才是真正可怕的高風險」、「但願大家將心比心，不跟風、不造成他人恐慌，團結一心來對抗疫情，將物資留給急需的人」、「這樣子掃貨，造成恐慌，人還沒被傳染，被這些事情先給嚇死」。

不過也有人吐槽「有些人想法蠻神奇的，自己缺東西去買＝必需品，別人缺東西去買＝囤積群聚」、「你只需買1、2樣，可能你家平時就會自己煮或常逛賣場；別人買很多，可能是平時吃外食，現在變成要自己煮，生活改變了」。

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(中時新聞網)