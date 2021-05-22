快艇球星「可愛」里歐納德向來就以「省話一哥」著稱，但這樣的招募簡訊也太酷了吧！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，去年夏天里歐納德出面招募上季效力暴龍的伊巴卡，卻只是傳了簡訊問他，「你來？還是不來？」

結果里歐納德這條簡訊成功了，讓伊巴卡決定離開待了4季，且拿過2018-19年球季總冠軍的暴龍，加盟擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治的快艇，打算本季全力幫助快艇爭冠，只是伊巴卡的這個選擇，目前看來還不算成功，甚至有點失敗。

因為伊巴卡不僅開季沒多久就丟掉先發中鋒位置，遭到祖巴茲擠到改當替補角色，接著3月15日打完與鵜鶘比賽後，就因腿傷整整缺席兩個月，直到本月15日快艇與火箭之戰才告傷癒復出，歸隊打了兩場都是替補，也沒打超過20分鐘。

伊巴卡本季只替快艇打了41場，平均拿到11.1分、6.7籃板，表現比起上季15.4分、8.2籃板退步，畢竟目前快艇內線人滿為患，除了伊巴卡與祖巴茲，還有考辛斯、馬可斯莫里斯、派特生等人可扛內線，伊巴卡面臨可能在季後賽邊緣化的危機。

(中時 )