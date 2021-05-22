台南市一名35歲劉姓男子19日到仁德區後壁厝夜市購物未戴口罩，被經發局人員勸導，卻回嗆粗話，歸仁警分局獲報後，沿途調閱監視器，昨晚找到劉男租屋處，還一併查獲遭毒品通緝的方姓室友，偵訊後依法送辦。

台南市政府展開口罩大稽查，連日都發生稽查人員遭罵甚至吐口水的狀況；其中一起是在仁德後壁厝夜市宣導，遭未戴口罩的劉男飆罵髒話；另一起是在隆田市場遭歐姓婦人推打並吐口水。

台南市長黃偉哲表示，防疫期間對基層人員言語辱罵等不理性情形，不但違反規定經勸導後仍不聽從者，依傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰的行政法上處罰外，涉及刑法毀謗罪或侮辱公署罪之追究，市府警方介入偵辦絕無模糊空間，為落實並加強防疫，宣導市民外出全程配戴口罩，共同抗疫，市府全力支持基層人員執法，也提醒市民做好防疫。

黃偉哲表示，依據中央流行疫情指揮中心三級防疫規定，民眾於外出時應全程配戴口罩，南市府會不定時不定點於各區人潮聚集處稽查，若發現有未戴口罩的民眾，會先勸導，經勸導不聽者，會立即開罰。

黃偉哲強調，南市府採取合法的程序，對於開出去的罰單有自信，呼籲民眾遵守防疫規定，不要懷疑市府執法的決心。

衛生局長許以霖表示，南市府各局處也會針對業管單位強力取締，外出要全程配戴口罩，目前正值疫情非常嚴峻時期，也希望民眾最好能避免不必要的外出，若不得已得外出，務必要全程戴口罩，共同防堵疫情擴散。

不戴口罩還爆打超商店員遭重罰 侯友宜痛心：這種一定送辦！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )