解放軍紅旗-9B防空系統

中方空軍地導部隊最近利用3天3夜，前往陌生地域，進行了紅藍軍全要素聯合防空演練。在這場演習中，他們讓升級的先進防空飛彈系統接受了極限測試。

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，觀察家說，由於解放軍正按計畫發展現代化戰鬥部隊，而演練中動用了升級的紅旗-9系統，意在充分展現硬體的戰力。

中方空軍地導旅制導連連長杜濤說：「此次複雜陌生環境下全要素演練，部隊機動頻次高，路程遠，對人員、裝備，車輛連續作戰能力，都提出很大考驗。我們充分考慮嚴寒、飛沙，夜暗等惡劣環境影響，加強裝備維護保養力度，緊貼環境，做好偽裝防護，強化微光條件下操作訓練，確保演練任務圓滿完成。」

演習時中方空軍地導旅遠在500公里外的陌生地域部署，模擬紅藍軍對抗。據央視報導，空軍地導旅在演練中，以4發飛彈擊落了4架無人機。這次演習據說結合了防空導彈營，還有裝備預警雷達與電子監視系統的戰略支援部隊等不同的戰鬥部隊，在秘密狀態下進行。

紅旗-9B與紅旗-19地對空飛彈防空系統

雖然報導並未透露，演習中使用的是哪款飛彈，或是演習的時間與地點，但專家認為，從杜濤所說的話看來，測試的很可能是升級的紅旗-9B防空系統。它是垂直發射的新型中遠程地對空防空系統，是為了解放軍攔截空中目標而研發，射程可達250公里。早在2016年時，這款飛彈系統已部署在南海的人造島上。而中方海軍也在新型052D型導彈驅逐艦上，部署了艦載海紅旗-9B。

香港軍事評論員宋忠平說，這次演習顯示，中方空軍防空戰鬥單位隨時都能在陌生地域，部署並操作如紅旗-9B飛彈等新型武器系統。「那類遠程部署並進行大規模聯合作戰演練，目的在於提升解放軍的機動力，」他說，「在新武器系統服役後，盡快進行測試和操作是很重要的，那也可以加強戰力。」

另一方面，北京軍事觀察員周晨明指出，解放軍所有的戰鬥單位都需要徹底展現軍事「機械化」能力。去年中方國防部宣布，在致力打造現代化部隊超過20年後，解放軍已達成升級武器的目標。他指出，近20多年來，解放軍已全面完成大規模的武器汰換。如今所有的戰鬥部隊都該加強訓練，並透過不同單位間的聯合作戰訓練，以習慣操作所有的新武器系統。

(中時新聞網)