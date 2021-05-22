朝陽科技大學女大生（案2514）確診，疫調發現個案曾和20人在KTV夜唱，該傳播鍊累計9人確診，消息引起各界討論，不少人上網出征她。對此，同校的男大生也發文控訴，因為這位學妹的僥倖心態，導致他被家人責怪質疑，無論怎麼解釋都說不清，連鄰居都要求他快篩，現在大家聽到你是朝陽科大的學生就投以異樣眼光，還要他寬容諒解真的做不到。

一名男網友昨在Dcard上發文分享，朝陽科大女學生確診的消息曝光後，第一時間就有許多親戚打電話到家中關心此事，但他是在消息爆發前就回家了，但正在工作的媽媽收到消息後，立刻打電話質問他「知不知道學校有確診者？為何知道還回家？」

男網友立刻解釋，他也是消息發出來當天才知道的，沒想到媽媽卻語帶責怪地說「同事聽到消息後，也怕我會不會也確診了」，讓原PO聽了很生氣，「為什麼不是我確診，卻搞得好像是我得新冠肺炎？」

男網友指出，後又傳出與確診女大生夜唱的人確診，而他的爸爸每次只要看到相關的確診新聞，就一直要他看一直看，還讓他多注意。後來台中市政府在記者會上希望所有的朝陽科大學生去快篩，結果除了爸爸希望他去篩，連隔壁鄰居也不斷要求，讓他快受不了了。

男網友說，他和確診者上課的地點不同，足跡單純且多有戴口罩，平時下課就回家，不會去別的地方，加上他已回家一周，都沒有相關症狀，因此他向鄰居解釋，需要快篩的人很多、醫護很疲憊，他不想佔用醫療資源，而且會去快篩的多是高風險族群，去了恐增感染風險，但鄰居聽完仍堅持「反正公告就是發了，你就是去醫院快篩」。

男網友也說，為了封住親戚朋友和鄰居的嘴，他最後決定22日回去離家裡最近的醫院快篩。並狠酸「謝謝一年級的學妹給我一個免費快篩的機會，謝謝妳在疫情期間不戴口罩到處亂跑，謝謝同行的人和妳在這嚴峻的期間還是去唱KTV」。

男網友表示，看到網上有人替這位女大生緩頰，說她已經道歉，不需要這樣說她，但他真的無法接受，確診女大生明知疫情嚴重，卻還抱持著「反正不可能是我，所以沒差啦」的僥倖心態，最後導致許多醫護和家庭心力交瘁，而現在走到哪，大家聽到你是朝陽科大的學生就投以異樣眼光，這樣好受嗎？大家一起受罪，能不氣嗎？

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(中時新聞網)