長安街微信公眾號今（22日）報導據漾濞彝族自治縣政府報告，截至22日6時，雲南漾濞6.4級地震致3人死亡，27人受傷；22日凌晨，青海瑪多縣發生7.4級地震，災情正在進一步覆實中。專家初步判斷，兩地地震沒有關聯。

地震發生後，應急管理部立即啓動特別重大地震災害二級應急響應，部長黃明和分管部領導立即趕到部指揮中心部署抗震救災工作，迅速部署搶險救援救災，派出兩個工作組分赴雲南、青海震區。

據中國地震台網正式測定，2021年5月21日21時48分在雲南大理州漾濞彝族自治縣發生6.4級地震，震源深度8千公尺。

震中距漾濞縣城8公里，距大理市37公里，距昆明市294公里。

據雲南防震減災網5月22日發佈，2021年5月21日雲南漾濞6.4級地震序列，截至2021年5月22日8時整共發生421次，按M統計（含主震），其中：2.0級以下356次；2.0至2.9級34次；3.0至3.9級18次；4.0至4.9級9次；5.0至5.9級3次；6.0至6.9級1次

地震發生後，雲南省委書記阮成發、省長王予波率隊調研。雲南消防救援總隊立即進入一級戰備，全勤指揮部遂行出動，並調集麗江、保山、楚雄消防救援支隊趕赴大理增援。

雲南省衛健委應急辦立即通知就近的大理大學附屬醫院、省地病所應急醫療救援隊出發，同時安排省一院、省疾控中心救援隊趕往救援。4支應急醫療衛生救援隊已出發，正星夜趕往漾濞。

此外，5月22日2時4分，青海省果洛藏族自治州瑪多縣發生7.4級地震，截至凌晨4時35分，共記錄到餘震104次，3級以上地震40次，最大為4.6級。

受地震影響青海部分道路橋梁坍塌，玉共高速野馬灘二號大橋、花久高速昌瑪大橋塌陷，國、省幹線嚴重受損變形隆起，正在搶修中。玉共高速、花久高速臨時封閉，青海省交通部門已啓動保通應急預案。

大陸應急管理部、中國地震局連夜派出工作組赴青海指導協助地方開展搶險救援救災工作。

截至目前，青海省應急管理廳已派遣人員趕赴震區，青海省消防救援總隊集結4支重型救援隊、6支輕型救援隊、169輛消防車775名指戰員赴震區救援。

應急管理部表示，瑪多縣地震震中附近平均海拔約4230公尺，此次地震發生在牧區，當地多為磚木結構平房且分布分散，可能造成少量房屋受損，災情正在進一步覆實中。

據中國地震台網消息，瑪多縣本次地震，是中國時隔1382天再次發生7級以上地震。中國上一次7級地震，是2017年8月8日21時19分發生在四川省阿壩州九寨溝縣的7.0級地震。

瑪多縣總面積2.53萬平方公里，下轄2鄉2鎮30個行政村和2個社區居民委員會。全縣總人口14400人，人口密度為每2平方公里1人，是青海全省人口最少的縣。也是全省海拔最高縣，全縣平均海拔在4500公尺以上，屬高平原地區。

(旺報 )