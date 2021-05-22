大聯盟今年開季剛滿50天，居然就出現了6場「無安打比賽」，甚至還有不到24小時出現兩場的神奇景象。道奇王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)不太高興，他說：「無安打比賽很酷，我非常尊重那些成功投出無安打的投手。但是每天都來一場不是個好現象，球迷想要看到安打和攻防動作，不是一直吞三振。」

史上最多無安打比賽的大聯盟球季是1884年的8場，最近則是2015年的7場，今年照這個速度很快就要打破百年紀錄，簡直莫名其妙。如果把雙重賽（只打7局）的無安打也算進去，本季已經7場無安打。

據說今年大聯盟沒有「彈力球」了，開季的聯盟平均0.236打擊率創下歷史新低，柯蕭說：「全壘打變少，也許這就是他們想要的，但4月的打擊表現實在是糟糕透頂。」柯蕭自己是彈力球的受害者，他本季每9局挨轟的次數降回0.8，也就是他往年的水準，但是現在打者喜歡硬拚，反而給予投手完全壓制的機會。

老虎投手騰布(Spencer Turnbull)前年是單季17敗的敗投王，大家都沒想到是他投出無安打比賽，緊接著洋基投手克魯伯(Corey Kluber)也投了一場無安打。

大聯盟其實一直不喜歡投手太強勢，特別是用火球壓制打者，這會使打者改採賭博式出棒，不是吞K就是全壘打，讓比賽可看性降低。全壘打變多也不是解方，因為大聯盟想要的是更多「play」，球要打到場內才會有守備與跑壘。

(中時新聞網)