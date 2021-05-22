比特幣近期劇烈震盪，繼19日閃崩1萬美元、殺到3萬美元關卡後，隨後4小時內又暴彈到4萬美元，周五（21日）大陸又放話，將打擊比特幣挖礦和交易行為，消息一出，加密貨幣再度掀起腥風血雨，比特幣一夕大跳水逾18%，從41000美元慘崩到逼近33000美元。

大陸人民銀行周二宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告公眾注意交易數位資產相關風險；周五，大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴表示，要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。這是大陸監管單位短短四天內再度放話打擊虛擬貨幣。

受利空消息衝擊，比特幣價格大屠殺，據Coindesk報價顯示，從41000美元高點狂跌至最低33594美元，震盪跌幅超過18%，尾盤跌勢收歛，終場重挫8.60%（或3568.8美元），收在37908美元。

綜合陸媒報導，北京大學光華管理學院副教授王志誠表示，比特幣挖礦佔用目前有限的晶片相關資源，並且存在高耗能問題，大量電力用去挖礦與碳中和的目標背道而馳。

大陸一名曾參與虛擬貨幣研發的業內人士認為，打擊比特幣挖礦和交易行為可能的原因有多個，包括防範「熱錢」資金利用比特幣違規進出境、清理規範數位貨幣概念和範圍、碳中和趨勢下比特幣挖礦過於耗電等。

(中時新聞網)