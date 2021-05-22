華航諾富特飯店群聚感染引起民眾憂心，經過清零計畫後，諾富特2館21日收到中央流行疫情指揮中心、民航局、桃園市政府同意函，2館在22日早上9時重啟。桃園市長鄭文燦表示，將由中央指派保安、衛生組督導，華航也要掌握名單，並24小時錄影。

諾富特因群聚感染，4月29日開始閉館，鄭文燦表示，中央指派衛福部醫福會執行長擔任諾富特專案指揮官，經過多次協調檢查，由中央、民航局、市府，3方檢查後，華航諾富特2館在5月22日恢復為機組人員檢疫處處所。由中央派駐保安、衛生組，其中保安組由警政署保一總隊進駐，衛生組由衛福部派遣醫護派駐，同時制定機組人員檢疫工作場所指引，高標準進行檢疫。

鄭文燦表示，此外華航必須掌握機組人員入住許可以及名單，同時諾富特2館需24小時監看錄影，確認機組人員在房間內遵守檢疫規定。鄭文燦說，諾富特清零計畫已經完成，412位相關人員2採都是陰性，也經過3方會勘檢查。

他也說，雖然2館已經恢復，1館則尊重中央及指揮官安排時間。而諾富特閉館期間，機組人員由桃園3家市區防疫旅館支援，未來將可縮減為2家，其中1家恢復民眾檢疫旅館。鄭文燦指出，雖然保安、衛生都是中央派人專責，但人員管理非常重要，請市府觀光旅遊局密切協助中央完成華航諾富特轉型機組人員專責檢疫旅館計畫。

鄭文燦也說，請觀旅局規畫防疫旅館房間數量需達到2500房間，盡量多鼓勵業者投入，讓放大防疫能量

(中時 )