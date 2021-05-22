「漲時重勢、跌時重質。」台灣股市受國內疫情爆發影響而震盪劇烈，然第一季上市櫃公司合力繳出稅後淨利9868.72億元，年成長181.9％、季增29.8％，創下歷史新高的好成績，為股市帶來彈升的底氣。

華航諾富特、萬華茶藝室、宜蘭遊樂場與蘆洲獅子會，看似毫無連結、實則大有關係，成為國內新冠肺炎疫情群聚效應的四大引爆點，繼雙北市領先進入三級警戒後，全國也跟著一律升到第三級警戒，甚至未來不排除朝向第四級延伸，能否在最短時間內回到生活的正常軌道，需要全體國人一同努力，在家耍廢是最好的方式之一。

加權指數與台灣防疫同樣面臨考驗，先是資金從電子轉進傳產，雖仍能帶動指數創下史高一七七○九點，不過成交量能隨當沖比重同步暴增，於高檔多日出現歷史天量，而後再因疫情爆發而迅速回檔，甚至曾單日一度下跌達一四一七點，多殺多、人踩人，也使違約交割金額創下二○一九年二月有統計以來新高。

疫情升溫 股市震盪加劇

回頭看看國際股市，前段時間美股以道瓊指數仍持穩創高最為強勁，反觀代表科技類股的Nasdaq與費城半導體指數則相對弱勢，與國內氛圍是相同狀況。台灣疫情嚴重，與印度相比卻可謂小巫見大巫，然股市跌幅相對較高，雖說結構不同不應於同一天秤上比較，不過可看出股市低點出現在疫情高點之前。

單就技術面來看，加權指數可將二月一日低點一五○八九點，連結五月十七日低點一五一五九點，形成重要支撐的頸線，放寬一些來看，基本上就是在一五○○○點的整數關卡，若出現再次放量跌破，將相當不利於多方發展；反之，若能在此區間之上量縮整理，加上外資買盤與市場信心回復，或可望出現反彈走勢。

加權指數在季線與半年線之間掙扎，櫃檯指數更一度逼近年線，頸線位置為去年十二月一七六．七八點，與二月一日一七六．九五點連線。籌碼方面，國安基金雖暫不進場，不過官股等政府基金仍具護盤能力，持續觀察外資在期、現貨市場態度，尤其台指期貨結算過後的布局方向，其次則是留意當沖比重與融資餘額能否持續降低。

台股短期受到疫情干擾，加上擴大篩檢，預期短期內的確診人數，恐怕不容易回到理想數字，不過由於國際股市近日表現回穩，或有機會藉外力拉一把，朝向止跌、回穩甚至趨於反彈。觀察近日美股氛圍，資金逐漸有回流科技股的跡象，且經歷前波段的修正過後，台股已有不少電子股的投資價值，開始慢慢浮現。

短線上的操作，指數已累積一定跌幅，必然會有不少資金搶反彈，這是藝高人膽大的表徵，端看個人功力。靜下心來想，台積電攻上六七九元、聯發科突破千元，面板雙虎三○元以上搶成一團，回頭看到目前的價位，卻反而買不下手，只能說那是買氣氛而非投資，而投資終將回歸基本面。

貨櫃、面板為盤面人氣指標

第一季財報全數公告，不少公司都繳出亮眼成績，然在陸續公告過程中，科技股雖利多頻傳，卻受制股價漲多與重複下單等多重雜音，利多被當利空使用，反觀傳產類股尤其原物料族群，隨著報價走揚而上漲。近日全面性迅速修正，成交量能漸萎縮，在展望仍佳的前提下，可留意財報出現三率三升或由虧轉盈個股。

貨櫃航運三雄長榮、陽明與萬海，無疑是首季財報最耀眼的明星，長榮與陽明由虧轉盈，分別繳出ＥＰＳ七．○四元與七．四九元史無前例佳績，萬海獲利年成長逾一七五倍、ＥＰＳ六．六二元。然龍頭馬士基預估明年運價將恢復正常造成股價修正，但高成交占比顯示人氣，跌深展開反彈。

面板雙虎的友達與群創，近期股價雖然大幅度回檔修正，不過第一季財報均頗為亮眼，近日已見到法人買盤回補，股價出現彈升。受惠於面板價格持續上揚，友達首季稅後純益一一八．三四億元、ＥＰＳ一．二五元；群創單季獲利同樣突破百億元、ＥＰＳ一．一五元，皆較去年同期轉虧為盈。

若由全年獲利表現推估，傳產的貨櫃航運與電子的面板股，在股價迅速修正過後，使得原先已是不高的本益比再次下滑，且由於股價也不算太高，雖然明年營運能否再成長頗具挑戰，不過至少下半年展望不會太差，為當前成交占比最重的交易熱區，說白了就是當沖最盛行的地方，對於盤面信心具有指標性意義。

聯發科、騰輝 財報、展望皆美

ＩＣ設計大廠聯發科，近日股價已領先落底彈升，回到季線附近並回補前波跳空缺口，第一季財報優於預期，手機與非手機業務均成長，毛利率、營益率與淨利率呈現三率三升，單季淨利二五七．七七億元、季增逾七成，年成長更是超過三．四倍，ＥＰＳ十六．二一元創下歷史新高，毛利率則因較佳產品組合而上升。

日前聯發科於法說會上表示，第二季營運包含５Ｇ智慧手機晶片、電源管理ＩＣ及ＡＳＩＣ等產品銷售持續看好，預期第二季營收將可望季增十～十八％，毛利率將落在四三．五～四六．五％之間。股價自一一八五元回檔修正約三成，在外資由賣轉買帶動下止跌反彈，股價表現將可望帶動高價股、ＩＣ設計族群比價效應。

騰輝ＫＹ產品分為銅箔基板（ＣＣＬ）與鋁基板，ＣＣＬ主要應用在光電板，鋁基板則是以車燈客戶為主，由於去年下半年公司積極儲備庫存，加上ＣＣＬ漲價效應，首季營收年成長將近兩成，加上產品組合優化有成，帶動毛利率提升，第一季稅後純益一．九二億元、年增八一．一％，ＥＰＳ二．七二元，創歷史新高。

繼第一季亮眼營運過後，騰輝四月營收六．六八億元、年成長五一．五％，再寫歷史新猷，預估整體第二季將很有機會較第一季更上層樓，上半年就有機會挑戰去年全年獲利，而法人預期全年獲利甚至可望朝向一個股本以上邁進，營運成長力道遠優於同業，近期股價在修正過後，基期與本益比皆仍屬相對偏低。

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先探投資週刊2144期

(中時新聞網)