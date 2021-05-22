中央流行疫情指揮中心今天召開完全國防疫會議後，拍板設立「疫調輔助系統」，副指揮官陳宗彥今天表示，為了有利於疫調匡列的精確與即時，設立這套輔助系統，將滾動的資訊提供給地方政府，加速地方政府的疫調。

新冠疫情升溫，全台各地陸續傳出確診個案，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，各縣市政府希望加快疫調速讀，現今除了由疫調人員與確診者詢問的傳統疫調，指揮中心完成一套「疫調輔助系統」。

陳宗彥說，地方政府可把確診者的資料給指揮中心，透過這套系統，就可跑出確診者曾經去過哪些地方的資料，同步和地方政府做疫調。

因應地方政府確診者持續增加，陳宗彥說，為了紓解醫療院所的壓力，有效地將輕症與無症狀者妥適收置，相關編組會比照集中檢疫場所來設立，請地方政府積極來準備與配合。

陳宗彥指出，交通部觀光局盤點防疫旅館數量後，全國總共有1萬9174間房疫旅館，相較5月15日僅1萬7388間，即將上線的有1395間，接下來會達到2萬0569間，未來除了收居家檢疫者，裡面也涵蓋加強版的防疫旅館。

地方政府也關心酒精等防疫物資，陳宗彥表示，5月迄今已銷售170萬瓶酒精，目前庫存量有112萬瓶，這兩天請物流業者加班配送，預計下周一就會配送到賣場，下周有台酒與5家民營酒廠排定生產150萬瓶，請民眾不用急著周末出門搶購。

(中時 )