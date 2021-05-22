桃園市長鄭文燦22日主持防疫會議，他說，疫苗下周將送來，下波接種可透過醫護、非醫護分流，好管理也能加快醫護施打疫苗腳步。另外桃園目前有5處集中檢疫所，將協調再增加4間，也請部分防疫旅館轉型，提供醫護進駐，讓輕症得到妥善治療。

鄭文燦呼籲，民眾盡量待在家裡守護台灣，減少外出，也減少群聚。目前桃園各景點也都封閉，他也會請觀光旅遊局掌握各景點實際狀況。他也鼓勵民眾在家追劇、打電動、做瑜伽等運動

他也盤點桃園防疫能量，他說，桃園專責、負壓隔離病房388床，召開醫院聯防會議，盤點還可以釋出超過400床專責病床。至於輕症患者可以入住集中檢疫所，目前桃園5家，但支援雙北相當多數量。桃園本身也會有需求，會跟中央協調，桃園至少再增設4處作為預備能量。防疫旅館也請觀旅局協調部分作為檢疫所，他說明，只要符合夠獨棟、進出管理周全、醫護可以進駐就符合。

對於疫苗已經抵台，鄭文燦說，下周新疫苗將會配送，有關醫護優先施打政策，桃園目前已經接種3萬8千劑，按照比例桃園在六都中較高。下一波接種可以透過醫護接種、非醫護接種分流，可以確保該時段都是醫護。他說，醫院防護相當重要，雙北有醫院都有醫護確診，醫護站在第一線，要給予適當的防護。

媒體提問，拆除籃框做法兩極，而公園內還是有群聚狀況？鄭文燦說，為避免群聚，暫停使用公園運動遊戲設施，不管採圍籬、拆籃框，目的都是為了停止使用。而公園群聚狀況，他說，民眾進入公園強制佩戴口罩，禁止飲食，避免群聚，警察局及各單位一樣會在公園稽查。

直接下令所有醫護人員去打疫苗 柯文哲：由不得你了！

(中時 )