藝人宥勝日前在臉書感嘆停水停電時，一句「聽說附近有人去過萬華」，引發網友不滿出征，讓他火速修改文章道歉，強調未來會避免缺乏同理心的言論，稍早，他表示對此議題雖不該再發言，但看到許多住在萬華的民眾遭歧視，仍忍不住跳出來為他們說話，更強調：「不應該被歸類為惡魔」。

宥勝日前失言遭網友出征，但看到萬華民眾遭歧視，忍不住跳出來緩頰，他表示萬華是個充滿包容、富有生命力、滿載歷史人文的古都，不應該遭受這樣的對待，他回想童年時最期待的事，就是爸爸騎著偉士牌載著他，進入心中最繁華的都市萬華，另外像是拿到義勇救生員執照的青年公園、爺爺阿嬤最愛去的果菜市場、當兵時常去的萬華車站，都是充滿回憶的地方，更向所有人喊話：「萬華其實是受災區，並不是帶原區，他們的溫暖包容與照顧，不應該最後被歸類為惡魔」。

眼見疫情持續升溫，宥勝表示病毒已經擴散到各個縣市，全台也達到草木皆兵的狀態，呼籲所有人不要心存僥倖輕視病毒，畢竟任何一次疏失，都有可能成為圍堵的破口，希望所有人在接下來兩週，拿出最嚴謹的努力，讓台灣民眾能一起回到最自由的生活，也可以再次拜訪最美麗的萬華。

宥勝一席話，短短2小時就有上萬網友按讚，更紛紛留言：「怪罪從來就不能解決任何問題,反而製造過多的紛爭」、「現在最不需要的就是批評與謾罵，趕快渡過這段高峰疫情」、「防疫這條路上 大家齊聚一條心，只有病毒才是敵人 」。

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萬華遭轟空氣都病毒！ 柯文哲籲不要污名化 打氣暖喊：萬華加油

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(中時新聞網)