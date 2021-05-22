曾經壟斷市場，如今已被遺忘。微軟宣布明年6月IE瀏覽器正式走入歷史，20年前的瀏覽器龍頭，現在市占率僅剩5%，遠遠不敵谷歌的Chrome瀏覽器，微軟在IE上取得成功後，忘了持續進步，安全性與效率為人詬病，就這樣被歷史洪流淹沒。

CNN報導，IE瀏覽器在1995年做為windows電腦的內建瀏覽器亮相，隨著windows的成功，IE也站上頂峰，巔峰時期IE市占率曾高達95%，並擊敗Netscape Navigator寫下壟斷瀏覽器的霸業。

然而微軟停下創新腳步，讓IE成為Bug、安全性問題與過時技術的代名詞，Chrome與Firefox趁勢侵蝕IE的市占，儘管微軟曾在2011發表新版IE瀏覽器試圖扭轉局面，但非Windows設備上不可使用、無法使用擴展功能、不能同步等狀況，讓微軟不得不承認IE已被淘汰。

微軟在2015年推出新瀏覽器Microsoft Edge，正式宣告IE將走入歷史，Microsoft Edge 程式經理Sean Lyndersay 表示，IE的未來在Microsoft Edge上，與IE相比，Microsoft Edge提供了更快、更安全與更現代化的瀏覽體驗，而且還解決一個關鍵問題，與舊版網站和應用程序的通容性。

在快速更迭的時代，資訊科技的進步超乎想像，曾經的瀏覽器龍頭，最終還是檔不住科技洪流，而微軟也總算擺脫了困擾他們已久的產品，進入下一個時代。

(中時新聞網)