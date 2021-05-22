我們常說「百密一疏」，從去年元月二十三日武漢封城以來，在防疫上表現一直可圈可點，並且成為全球表率的台灣，這回從華航機師到諾富特防疫旅館的破綻傳遍全台灣，台灣本土病例從個位數到單日最高三三三例，國人信心也潰堤，原本在高檔震盪的台股也跟著崩潰。

假如從最高點急殺起算，台股最低殺到一五一五九．八六，最大跌點是二五四九．三一，跌幅達十四．四％，台股殺破半年線，其實跟香港、深圳、上海、日本股市相比，這幾個市場回檔也都回測半年線，台股的回檔沒有什麼值得大驚小怪的，只是伴隨著疫情帶來的恐慌，投資人信心幾乎崩潰，讓跌勢中增添了一些恐慌氣氛。

台股出現三道曙光

不過台股在十七日收盤大跌四七三．二六後，我發現台股出現三道曙光，一個是融資減肥快速，這一波融資餘額從最高峰的二七四○億元減到十七日二一四五億元，減幅是二一．七二％，比大盤跌幅十四．四％更快速，散戶驚慌退場，有助於大盤快速趕底。二是外資找到回補台股的轉折點，去年外資賣超台股五六九四．六九億元，今年到五月十五日為止，賣超台股達三九二二．七八億元，依照往例來看，外資從來沒有連續兩年大賣超台股的景象。

這一年半年，外資大賣超台股，大力加碼深滬港股市，不過，香港新經濟股及中國科技股過去一年多表現平平，像立訊等股價腰斬的不在少數，阿里、騰訊、美團、京東等也表現不佳，反而是外資賣台股，台股在內資力挺下，表現可圈可點，這次台股回檔，正好給外資重返市場的機會，十七日在投資人信心崩潰中，外資大力買超三三三．九億元，這是史上第六大買超金額，十八日又繼續加碼二二一．四億，連續兩個交易日買超台股五五五．三億元，如果這裡是外資重返台股的切入點，未來台股會更精彩。

我從外資這兩天回補的個股稍微追蹤一下，大致涵蓋了半導體、面板、航運、鋼鐵等族群，這其中買超群創逾十二萬張，友達十．二萬張，貨櫃航運的長榮五．二萬張，陽明四．一萬張，華航三．三萬，長榮航二．七萬張；半導體的聯電五．八萬張，華邦四．四萬張，台積電一．六萬張；外資大力加碼的鋼鐵股有中鋼六．八萬張，大成鋼一．七萬張；金融股有開發金四．四萬張，富邦金逾二萬張，國泰金三萬張，中信金二．五萬張；也許這是大家後續可以追蹤的清單，也就是外資在回補台股的這個大轉折點上，第一批相中的名單。

融資減肥、外資大買超

台股的第三個亮點是十七日所有上市櫃公司財報完全揭露完畢，今年首季全體上市櫃公司創下九八六八．七二億的史上最大單季淨利，比去年第一季的三五一○億元大幅成長一八一％，也比去年第四季成長二九．八％，這個數字好到令人難以置信。

去年疫情襲擊全球，台股表現亮眼，上市櫃公司交出一季比一季好的成績，例如去年首季是三五一○億，第二季到五四一二億，第三季到七六九四億，第四季是七六四八億元，往年上半年都是淡季，但今年首季獲利居然如此亮眼，如果扣除金控公司，尤其是壽險公司的投資利潤，就算減去千億，超過八千億元的淨利，已到了不得了的地步。

這當中值得探究的是過去傳產股表現不佳，但這次可圈可點，像台塑四寶首季淨利六三三．八九億元，三家貨櫃航運加起來淨利達七五二．九二億元，這跟我估算的七五○億元只差二億，如果再把面板雙雄的二三四．○五億加進來，總數是九八六．九七億，跟我初估五家公司淨賺千億，也只相差十幾億元，這是台股史上最好成績。（全文未完）

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先探投資週刊2144期

(中時新聞網)